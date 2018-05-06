Fenerbahçe - Bursaspor maçından notlar

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçığlu üstleniyor.

Sarı lacivertli ekipte Aykut Kocaman geçen hafta Kasımpaşa maçında kazanan kadroyu bozmadı. Kocaman kalede Volkan Demirel'e forma verirken, savunma hattını Şener, Neustadter, Skrtel ve Hasan Ali'den oluşturdu. Orta sahada Mehmet Topal ve Josef de Souza'yı ilk 11'de başlatan Aykut Kocaman, hücum hattında ise Aatif, Giuliano, Alper Potuk ve Soldado'ya forma verdi.

DIRAR KADRODA YOK

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşma öncesinde sakatlanarak kadrodan çıkartılan Nabil Dirar, bu hafta sakatlığı sebebiyle Bursaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

BURSASPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er, geçtiğimiz hafta 2-1 kazanılan Atiker Konyaspor karşılaşmasının kadrosunda tek değişikliğe gitti. Kalede Harun Tekin'e forma şansı veren Mustafa Er, savunma hattını Barış, Ertuğrul, Titi ve Aziz Behich'ten oluşturdu. Orta ikilide Shehu ve Furkan'a forma şansı tanıyan Er, Ekoko'nun yerine Badu'yu ilk 11'de başlattı. Hücum hattında forma şansı bulan isimler ise Batalla, Yusuf Erdoğan ve Moussa Sow oldu.

SOW ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Bursaspor'un golcü oyuncusu Moussa Sow, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı ilk kez forma giyerken, sarı lacivertli taraftarlar kendisini alkışlarla karşıladı. Tribünler, Senegalli futbolcuya sevgi gösterilerinde bulundu.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının Bursaspor ile oynadığı mücadeleye büyük ilgi gösterdi. Sarı lacivertli taraftarlar, takımlarının şampiyonluk yolundaki kritik karşılaşmasında, Fenerbahçeli oyuncuları ve teknik heyeti yalnız bırakmadı.

U21'DE KAZANAN FENERBAHÇE

Türkiye U21 Futbol Ligi 32'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Boris'in ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti.