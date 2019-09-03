Fenerbahçe, Bursaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak
İSTANBUL,() - Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 8 Eylül Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’da başlayacak. Bu karşılaşma ülkemiz ve...
İSTANBUL,() -
Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 8 Eylül Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’da başlayacak.
Bu karşılaşma ülkemiz ve dünya çocuklarına farkındalık yaratmak adına oynanacak olup; Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Dernekleri’nden özel misafirler her iki takımın yedek kulübesinin arkasında oluşturulacak özel tribünlerde ağırlanacak.
Maç öncesi her iki camianın yöneticileri "Çocuk Farkındalığı" adına hediye ve plaket takdim edecek. Ayrıca maçın ilk dakikası tamamlanana kadar "Dünya Çocukları Farkındalığı" adına aralıksız alkışlanacak.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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|1
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|0
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|9
|2. Hatayspor
|3
|7
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|3
|6
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|5
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|3
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|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
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|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
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|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
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|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
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|5
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|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
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|4
|4
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|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
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|5
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|3
|4
|9. Granada
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|4
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|3
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|3
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|16. Villarreal
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|2
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|2
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|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
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|0