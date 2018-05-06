Fenerbahçe - Bursaspor: 2-1

STAT: Ülker

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

FENERBAHÇE: Volkan - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatif (Dk. 70 Janssen), Giuliano, Alper (Dk. 46 Valbuena), Soldado (Dk. 78 Fernandao)

BURSASPOR: Harun - Barış (Dk. 20 Bostock), Ertuğrul, Titi, Aziz Behich, Furkan, Shehu, Badu (Dk. 43 Ekoko) (Dk. 72 Emre Taşdemir), Batalla, Yusuf, Sow

GOLLER: Dk. 69 Furkan Soyalp (Bursaspor) - Dk. (KK) 71 Sow, Dk. 90 Fernandao (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 83 Titi, Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş (Yedek kulübesinde) (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Furkan Soyalp, Batalla (Bursaspor) - Mehmet Topal, Valbuena (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 78'inci dakikada Sow (KK) ve 90'ıncı dakikada Fernandao kaydetti. Bursaspor'un karşılaşmadaki tek golü 69'uncu dakikada Furkan Soyalp'ten geldi.

6'ncı dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında Bursaspor savunmasından seken top ceza sahasında Alper Potuk'un önüne düştü. Alper'in gelişine yaptığı sert vuruş kalenin üstünden auta gitti.

17'nci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağından Aatif'ın içeriye çevirdiği topa kimse dokunamadı.

28'inci dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında ceza sahası içerisindeki Giuliano'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.

30'uncu dakikada ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Batalla'nın şutu kaleci Volkan'da kaldı.

38'inci dakikada sağ kanattan Aatif'ın yaptığı ortada Mehmet Topal'ı kafa vuruşunu Ertuğrul çizgi önünde uzaklaştırmayı başardı.

43'üncü dakikada sol kanattan çizgiye inen Hasan Ali'nin ortasında arka direkte topla buluşan Alper'in vuruşu kalenin üstünden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

50'nci dakikada ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılan Soldado'nun vuruşu kaleci Harun'dan döndü. Bursaspor savunması Fenerbahçeli oyunculardan önce topu uzaklaştırmayı başardı.

58'inci dakikada sol kanattan yaptığı ortada Soldado'nun indirdiği topla ceza sahası çizgisinde buluşan Skrtel'in vuruşu kaleci Harun'da kaldı.

62'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Valbuena'nın vuruşunu kaleci Harun kornere çeldi. Kullanılan kornerde Bursaspor savunması topu uzaklaştırdı.

65'inci dakikada Mehmet Topal'ın pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Şener rakibinden kurtulduktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruş kalenin sağından auta gitti.

69'uncu dakikada Bursaspor öne geçti. Batalla'nın pasıyla topla buluşan Furkan Soyalp'in vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.

71'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Valbuena'nın ortasında Sow'un ters vuruşu ağlara gitti: 1-1.

73'üncü dakikada Batalla'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sow'un vuruşunu kaleci Volkan kornere çeldi.

77'nci dakikada sağ kanattan Şener'in içeri çevirdiği topta Mehmet Topal'ın şutu kalenin üstünden auta gitti.

83'üncü dakikada Bursaspor 10 kişi kaldı. Titi, Janssen'e yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90'ıncı dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Hasan Ali'nin ortasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Fernandao'nun sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlarla buluştu.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.



BURSASPOR'DA MUSTAFA ER TRİBÜNE GÖNDERİLDİ



Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, hakem Fırat Aydınus tarafından tribüne gönderildi.

Titi'nin Janssen'e yaptığı hareketin ardından kırmızı kart görmesi sonrası, yedek kulübesinde bulunan Kubilay Kanatsızkuş da 87'nci dakikada kırmızı kart gördü. Fırat Aydınus'a itirazlarını devam ettiren teknik direktör Mustafa Er de, Aydınus tarafından tribüne gönderildi.



SOW GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Karşılaşmayı kaybeden Bursaspor'da Moussa Sow, mücadelenin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Senegalli yıldızı, Fenerbahçeli oyuncular teselli etti.



