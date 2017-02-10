Fenerbahçe Bursa'da

Hasan BOZBEY/BURSA ()-SPOR Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bugün karayolu ile Bursa'ya geldi. Sarı-lacivertli takımı karşılayan taraftarları, Beşiktaş ile oynanan kupa maçında trbünden atılan sert bir cisim ile başından yaralanan Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'ya da sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe yarın deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçı için bugün öğleden sonra yapılan idmanın ardından karayolu ile Bursa'ya geldi. Sarı-lacivertli futbolcu, teknik kadro ve yöneticileri taşıyan takım otobüsü saat 18.155'de kalacakları otele geldi. Burada kafileyi bekleyen yaklaşık 20 kişiden oluşan Fenerbahçe taraftarı futbolcular ile Beşiktaş maçında tribünden atılan sert bir cisim ile başından yaralanan Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'ya sevgi gösterisinde bulundu, Taraftarlar futbolcular ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. .

Bursa polisi, Fenerbahçe'nin kaldığı otelin çevresinde aldığı önlemleri artırdı.

(Fotoğraflı)