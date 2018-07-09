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Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü

İSTANBUL,() Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı idmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman,...

Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü

İSTANBUL,()

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı idmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla sürdü. İdmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması da yaptı. Pas organizasyonlarıyla devam eden çalışma, dar alanda gerçekleştirilen maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayarak, İsviçre'nin Lozan şehrinde kampa girecek.

(FOTOĞRAFLI)

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