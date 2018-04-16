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Fenerbahçe - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek

ZTK yarı final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı İSTANBUL,() Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek

ZTK yarı final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

İSTANBUL,()

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan Perşembe günü oynanacak yarı final rövanş maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.
Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında 18 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan maçta ise hakem Barış Şimşek düdük çalacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan maçta Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

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