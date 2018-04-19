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Fenerbahçe - Beşiktaş maçından notlar

Mustafa AKIN / İSTANBUL,() -  Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan maçta Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman bir önceki maça göre değişikliğe...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçından notlar

Mustafa AKIN / İSTANBUL,() - 

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan maçta Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman bir önceki maça göre değişikliğe gitmedi. Kocaman, kalede Volkan Demirel'e forma verirken, savunma hattında Şener, Neustadter, Skrtel ve Hasan Ali'ye, orta alanda Mehmet Topal, Josef de Souza'ya hücum hattında ise Dirar, Giuliano, Aatif ve Soldado'ya görev verdi. 
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise bir önceki maça göre tek değişikliğe gitti. Güneş, Fenerbahçe maçında Atiba'nın yerine Oğuzhan Özyakup'a forma verdi. Siyah beyazlı ekipte Güneş, kalede Fabricio, savunmada Adriano, Pepe, Tosic ve Caner, orta alanda Medel, Oğuzhan, hücumda ise Quaresma, Talisca, Babel ve Negredo'ya forma verdi. 
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK ALPER
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi tek eksik Alper Potuk. Sarı lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Alper Potuk, Beşiktaş ile oynanan ZTK maçında takımını yalnız bıraktı. Öte yandan sarı lacivertli ekipte Mauricio Isla ile Eljif Elmas yabancı kontenjanı sebebi ile kadroda yer alamayan isimler oldular. 
OZAN TUFAN KADRODA
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan ve sonrasında affedilen Ozan Tufan, uzun süre sonra resmi müsabaka kadrosuna alındı. Kocaman, genç futbolcuyu Beşiktaş maçında yedek soyundurdu. Ozan Tufan, en son Boluspor ile oynanan hazırlık maçında görev almıştı. 
BŞEİKTAŞ'TA 2 EKSİK
Beşiktaş, Fenerbahçe maçına 2 oyuncusundan yoksun çıktı. Siyah beyazlı ekipte dinlendirilen Atiba'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Vagner Love, Fenerbahçe maçında takımını yalnız bıraktı. 
LUCESCU DA STATTA
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçı statta takip etti. Lucescu'ya yardımcısı Tayfur Havutçu eşik etti.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadyumu'nu hınca hınç doldururken, Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu. 

(FOTOĞRAFLI)

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