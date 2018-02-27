Fenerbahçe, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

İSTANBUL, ()

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 16.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapılacak çalışmayla tamamlayacak.