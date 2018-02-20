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Fenerbahçe, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

İSTANBUL,() -  Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, 2 günlük iznin ardından bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör...

Fenerbahçe, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

İSTANBUL,() - 

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, 2 günlük iznin ardından bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 16.00'da başladı. Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dayanıklılık koşusuyla başladıkları antrenmanda 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.
KAMENI İLE NEUSTADTER'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Sarı-lacivertli ekipte kaleci Idriss Carlos Kameni ile savunmacısı Roman Neustadter'in doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.
Kameni ve Neustadter'in bu özel gününü unutmayan teknik heyet ve oyuncular takım arkadaşları için doğum günü pastası hazırlattı. Kutlama için büyük mutluluk duyan Kameni ile Neustadter, doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti ve teşekkürlerini iletti.

(FOTOĞRAFLI)

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