Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Baykal memleketinden aday adayı
Baykal memleketinden aday adayı
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi

Mustafa AKIN / İstanbul,() -  Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı iptal edildi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 19 Nisan'da Ülker Stadyumu'nda konuk etmişti. Mücadelenin hakemi...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi

Mustafa AKIN / İstanbul,() - 

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı iptal edildi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 19 Nisan'da Ülker Stadyumu'nda konuk etmişti. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan tarafından 57'nci dakikada skor 0-0 iken saha olayları sebebiyle tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), karşılaşmanın yarıda kaldığı andaki şartlar ile seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Beşiktaş Kulübü de yaşanan gelişmeler üzerine karşılaşmaya çıkmama kararı almıştı. Bugün 20.30'da başlaması planlanan maça siyah beyazlı takımın çıkmaması üzerine hakem Mete Kalkavan, 15 dakika bekleyerek misafir takım maça çıkmadığı için iptal kararı verdi. Karşılaşma ile ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. 
Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, statta ısınma hareketleri yapan takımı izledi.
ZTK STATÜSÜ BEŞİKTAŞ'I ELİYOR
Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumu ile ilgili verilecek cezaları düzenleyen maddesine göre Beşiktaş, hükmen mağlup sayılacak. ZTK'dan ihraç edilecek olan Beşiktaş, gelecek sezon kupaya katılamayacak ve ticari haklardan elde ettiği gelirin dağılımı ile ilgili de talepte bulunamayacak.
Kupa statüsünün 8'inci maddesinin 1'inci hükmünde şunlar yer alıyor: ''Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314