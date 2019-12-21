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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Beşiktaş ile Ülker Stadyumu'nda yarın sahasında oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu,...
SPOR 21.12.2019, 20:58
Fenerbahçe, Beşiktaş ile Ülker Stadyumu'nda yarın sahasında oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Sakatlığı bulunan oyunculardan Sadık Çiftpınar'ın tedavisi devam ederken; Hasan Ali, Moses ve Zajc ise özel program dahilinde çalıştı.
Sarı lacivertliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. Fenerbahçe, maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na gitmek üzere yarın saat 17.00'da Samandıra'dan çıkış yapacak.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Sakatlığı bulunan oyunculardan Sadık Çiftpınar'ın tedavisi devam ederken; Hasan Ali, Moses ve Zajc ise özel program dahilinde çalıştı.
Sarı lacivertliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. Fenerbahçe, maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na gitmek üzere yarın saat 17.00'da Samandıra'dan çıkış yapacak.
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