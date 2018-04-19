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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi olaylar nedeniyle durdu

Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde isabet etti Mete Kalkavan hakem odasına gitti Mustafa AKIN - Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının...

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi olaylar nedeniyle durdu

Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde isabet etti

Mete Kalkavan hakem odasına gitti

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 57'nci dakikasında oyun durdu.
Beşiktaş'ın yedek kalecisi Tolga Zengin, yedek kulübesinin arka tarafında yer alan sarı lacivertli taraftarlar ile sözlü tartışmaya girdi. Araya girmeye çalışan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına tribünlerden sahaya atılan yabancı madde isabet etti. Şenol Güneş'te herhangi bir yaralanma gözükmezken, tecrübeli teknik adam şiddetli gelen yabancı maddenin kendisine isabet etmesi ile yerde kaldı. Sağlık görevlileri deneyimli teknik adama buz torbasıyla müdahale ederken, Beşiktaş cephesi soyunma odasına gitti. Soyunma odası koridorlarında arbede yaşanırken, Fenerbahçeli oyuncular sahada bekledi. Hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları da hakem odasına gitti ve burada bir toplantı gerçekleştirdi. Hakemin kararı bekleniyor.

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