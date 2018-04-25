Sakatlanan Caner Erkin'in yerine Beşiktaş kadroya yeni bir oyuncu yazabilir mi?

Veya o tarihe kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan hafta sonu maçlarında ya da antrenmanlarda sakatlık yaşanırsa ne olacak ?

57. dakikaya kadar Beşiktaş 2, Fenerbahçe 1 oyuncu değiştirmişti

3 Mayıs'ta seyircisiz oynanacak maçın saati TFF tarafından açıklanacak. Bu karşılaşma gündüz de tamamlanabilir

MHK, Mete Kalkavan ile mi oynatacak maçı, başka bir hakem mi atayacak ?

UĞUR DEMİRKIRDI, İSTANBUL-

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı kaldığı yerden seyircisiz oynanacak.

Peki; 57. dakikadan itibaren oynatılma kararı alınan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi nasıl devam edecek ?

Öncelikle TFF kararları gerekçeleriyle beraber iki kulübe de gönderecek. Taraflar itirazlarını yapabilir. Tahkim Kurulu'ndan farklı bir karar ya da ek kararlar çıkmazsa; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla seyircisiz olarak tamamlanacak.

PEPE YOK, CANER'İN YERİNE KADRODAN BAŞKA FUTBOLCU ALINACAK

Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte, yani 3 Mayıs'ta cezalı veya idari tedbirli olup da, erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler. Ancak ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar. Pepe'nin durumu farklı; cezasını Malatyaspor maçında çekse bile derbi yarıda kaldığı andaki şartlarla devam edeceği için kırmızı kartından dolayı forma giyemeyecek. Sakatlanan Caner'in yerine ise yedek kulübesinden 1'i girebilecek.

Kurallara göre; sakatlık raporu olan yerine kadrodaki oynar. Kulüp bu değişikliklerin sebebini, TFF tarafından istenmesi durumunda tıbbi raporlar ile ispat etmek zorunda.

57. DAKİKAYA KADAR BEŞİKTAŞ 2, FENERBAHÇE 1 OYUNCU DEĞİŞTİRMİŞTİ

3 Mayıs'a kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan hafta sonu maçlarında ya da antrenmanlarda sakatlık yaşanırsa yine mevcut derbi kadrosundan değişiklik yapılabilecek. Kadıköy'de oynanan yarı final rövanş maçında 57. dakikaya kadar Beşiktaş 2, Fenerbahçe 1 oyuncu değiştirmişti. Sakatlık halinde değişiklik hakkı dolmayacak. Örneğin Caner'in yerine alınacak oyuncu için 3. değişiklik sayılmayacak. Veya o tarihe kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan hafta sonu maçlarında ya da antrenmanlarda sakatlık yaşanırsa bu durum Federasyona bildirilecek ve gerekli izinler alınarak sakatlanan oyuncu olursa yerine yedeklerden oyuncu yazılabilecek.

BÜYÜK İHTİMALLE METE KALKAVAN İLE DEVAM

Derbinin hakemi ise yine Mete Kalkavan olacak. Edinilen bilgiye göre MHK'nin değiştirme hakkı bulunsa da tatil edilen maçta Kalkavan'ın hatasından kaynaklanan bur durum olmadığına karar verildi. Maçın skorunu etkileyen bir hatası bulunmayan Mete Kalkavan ve ekibinin derbiyi tamamlaması bekleniyor.

Tatil edilen ve 57. dakikadan itibaren oynanmasına karar verilen derbi maçla ilgili Futbol müsabaka talimatlarının şu maddeleri bulunuyor:

MADDE 18 – MÜSABAKANIN ERTELENMESİNİN SONUÇLARI

(1) Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir.

(2) Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da, erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler.

(3) Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.

MADDE 20 – DİĞER NEDENLERLE MÜSABAKANIN TAMAMLANAMAMASI

(1) TFF, 19. maddede belirtilen hallerin dışında ortaya çıkan zorlayıcı sebepler dolayısıyla müsabakanın yarıda kalması halinde ise yarıda kalan müsabakanın başka bir günde yarım kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, yeniden oynanmasına veya müsabakanın yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil edilmesine karar verir.

(2) Müsabakanın başka bir gün yarım kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına veya yeniden oynanmasına karar verildiği takdirde, kişilerin müsabakada yer alma uygunluğu açısından bu talimatın 18. maddesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.