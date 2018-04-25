Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi kaldığı yerden oynanacak

İSTANBUL,() -

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı kaldığı yerden seyircisiz oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları, tribünler ve koridorlardaki olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını verdi. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan toplantıdan Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz oynanması kararı çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tribün, saha kenarı, koridorlar ve yaşanan tüm olayların güvenlik kamerası görüntüleri (Arşiv)

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