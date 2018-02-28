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Fenerbahçe, Beşiktaş'a hazır

İSTANBUL, () Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik...

Fenerbahçe, Beşiktaş'a hazır

İSTANBUL, ()

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 16.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışması ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasının hazırlıklarını bu çalışmayla tamamladı.

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