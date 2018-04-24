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Fenerbahçe - Beşiktaş: 79-45

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'ı 79-45 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe - Beşiktaş: 79-45

İSTANBUL,()

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Orkun Yurtdaş, Seyhan Topaloğlu, Kerem Yılmaz
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Sottana 4, Tuğçe Canıtez 5, Vaughn 14, Verameyenka 15, Esra Ural Topuz 9, Plum 13, Ayşe Cora 6, Pelin Bilgiç 1, Melisa Korkmaz, Merve Arı 5, Zeynep Şevval Gül
BEŞİKTAŞ: Mosby 8, Zellous 8, Esra Erden Atacan, Kübra İmren Siyahdemir 3, Radosavljevic 25, Burcu Çiğil, Sevgi Uzun 1, Gonca Karataş, Nur Nihan Dabakoğlu, Meltem Avcı
1'İNCİ PERİYOT: 23-11
İLK YARI: 38-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-35

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'ı 79-45 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı, 27 Nisan Cuma günü BJK Akatlar Spor Salonu'nda Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe mücadeleyi kazanması halinde yarı finale yükselecek.
Günün bir diğer maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 78-75 yendi ve seride durumu 1-0'a getirdi.

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