Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL ()

STAT: Ülker

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarın Ongun

FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Ozan Tufan (Dk. 90+1 Zanka), Gustavo, Deniz Türüç (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Kruse (Dk. 86 Tolgay Arslan), Tolga Ciğerci, Vedat Muriç

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho (Dk. 63 N’Koudou), Atiba, Elneny, Lens, Diaby (Dk. 46 Ljajic), Caner Erkin, Burak Yılmaz (Dk. 87 Umut Nayir)

GOLLER: Dk. 23 (P) Kruse, Dk. 32 Ozan Tufan, Dk. 58 Muriç (Fenerbahçe) - Dk. 45+5 Atiba (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Deniz Türüç, Serdar Aziz (Fenerbahçe) - Jeremain Lens, Caner Erkin, Elneny (Beşiktaş)

Süper Lig’in 16’ncı haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Sarı lacivertli ekip mücadeleyi 23’üncü dakikada Kruse, 32’nci dakikada Ozan Tufan ve 58’inci dakikada Vedat Muriç’in golleriyle 3-1 kazandı. Mücadelede Beşiktaş’ın tek golü ise 45+5’inci dakikada Atiba Hutchinson’dan geldi.

2’nci dakikada Isla’nın pasıyla ceza yayı üstünde topla buluşan Tolga Ciğerci’nin sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta kaleci Karius topu kornere tokatladı.

20’nci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Gustavo’nun içeri çevirdiği topta meşin yuvarlak Rebocho’nun eline çarptı. Önce pozisyonu devam ettiren Cüneyt Çakır, oyun durduktan sonra VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

23’üncü dakikada penaltı atışında topun başına geçen Kruse, kaleci Karius ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-0.

32’nci dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Orta sahada Diaby’e yaptığı baskı sonrasında topu kapan Ozan Tufan, topu sürdükten sonra uzak mesafeden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

40’ıncı dakikada Beşiktaş çift vuruş kazandı. Kaleci Altay oyuna sokmak için yere koyduğu topu Burak’ın baskısı sonrasında tekrardan eline alınca hakem Cüneyt Çakır çift vuruş verdi. Caner’in dokunuşunda Burak Yılmaz’ın vuruşunda top barajdan döndü. Devamında Caner’in şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

45+5’inci dakikada Beşiktaş farkı 1’e düşürdü. Kazanılan serbest vuruşta Caner Erkin ortasını yaptı. Ceza sahası içinde hareketlenen Atiba’nın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle geçildi.

48’inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Caner Erkin ortaladı. Ceza sahası içindeki Elneny’nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

55’inci dakikada savunmadan atılan uzun pasta Jailson topu ıskalayınca Burak Yılmaz’ın önüne düştü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Burak, kaleci Altay’dan sıyrılmak istese de genç kaleci ayaklarıyla buna izin vermedi.

58’inci dakikada Fenerbahçe 3’üncü golü buldu. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Kruse pasını Deniz Türüç’e verdi. Deniz Türüç sağ taraftan hızla ceza sahasına giren Isla’yı gördü. Isla’nın içeri çevirdiği topta Vedat Muriç topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

65’inci dakikada Lens’in pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra pasını Ljajic’e aktardı. Ljajic topu ağlarla buluştursa da ağlara giden top Burak Yılmaz’ın ofsaytta olması gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

72’nci dakikada orta sahada topla buluşan Kruse, topu sürdükten sonra pasını sol taraftaki Tolga Ciğerci’ye aktardı. Tolga’nın sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe mücadeleden 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.

SERDAR AZİZ VE LENS CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'den Serdar Aziz ve Beşiktaş'tan Jeremain Lens, derbide gördükleri sarı kartlarla birlikte cezalı duruma düştüler ve gelecek hafta takımlarının oynayacağı müsabakalarda forma giyemeyecekler.

Sarı lacivertlilerde 79'uncu dakikada sarı kart gören Serdar Aziz, bu kartla birlikte kart ceza sınırına ulaştı ve takımının ilk yarının son haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.

Siyah beyazlılarda ise derbi maça sarı kart sınırında çıkan Jeremain Lens, mücadelenin 31’inci dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu, Süper Lig’in 17’nci haftasında Beşiktaş’ın Gençlerbirliği’ni konuk edeceği maçta cezası sebebiyle forma giyemeyecek.