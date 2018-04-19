Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-0 (İLK YARI)

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() STAT: Ülker HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar FENERBAHÇE: Volkan - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Souza, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado BEŞİKTAŞ: Fabri...

Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-0 (İLK YARI)

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

STAT: Ülker
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
FENERBAHÇE: Volkan - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Souza, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado
BEŞİKTAŞ: Fabri - Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
KIRMIZI KART: Dk. 30 Pepe (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Aatif (Fenerbahçe) - Caner, Tosic (Beşiktaş)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılamasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
19'uncu dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Aatif'ın şutunda top kaleci Fabri'den döndü. Giuliano'nun müdahale etmek istediği meşin yuvarlak auta gitti.
21'inci dakikada Aatif'in ceza sahası dışından yaptığı plase vuruş kalenin üstünden dışarı çıktı.
30'uncu dakikada Adriano'nun orta sahada kaptırdığı top sonrası Souza'ya müdahalede bulunan Pepe, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
32'nci dakikada Neustadter'in sağ kanattan içeriye gönderdiği topta Skrtel'in kafa vuruşu dışarı çıktı.
34'üncü dakikada sağ kanattan Şener'in ortasında Soldado'nun kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti.
44'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Aatif'ın zayıf şutu kalenin yanından dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
PEPE KIRMIZI KART GÖRDÜ
Beşiktaş'ta Pepe mücadelenin 30'uncu dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Josef de Souza'ya yönelik hareketi sonrası karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'ın kırmızı kart ile cezalandırdığı Portekizli futbolcunun, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor ve 31'inci haftada oynanacak Galatasaray derbisinde görev alamaması bekleniyor.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314