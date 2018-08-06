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Fenerbahçe, Benfica maçına hazır

Başkan Ali Koç da idmanı takip etti Mustafa AKIN / LIZBON () - Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de Benfica ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı. Mücadelenin oynanacağı...

Fenerbahçe, Benfica maçına hazır

Başkan Ali Koç da idmanı takip etti

Mustafa AKIN / LIZBON () - Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de Benfica ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Mücadelenin oynanacağı Luz Stadyumu'nda yapılan idmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde sarı lacivertli futbolcular ısınma koşuları, açma germe çalışmaları ve top çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise takımın taktik çalıştığı kaydedildi.
Yarın cezasından dolayı Benfica'ya karşı forma giyemeyecek olan Josef de Souza ve sakatlığı bulunan yeni transfer Andre Ayew antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Sakatlıklarından dolayı Lizbon'a getirilmeyen Aatif Chahechouhe, Salih Uçan ve İsmail Köybaşı idmanda yer almadı.
Teknik direktör Phillip Cocu idmanın basına açık olan bölümünde takımı takip ederken, yardımcılarıyla birlikte top oynadı.
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımın Benfica maçı hazırlıklarını takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar
- Cocu'dan detaylar
- Ali Koç'tan detaylar
- Genel detaylar

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