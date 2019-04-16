Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçının ardından

Zeljko Obradovic: Rakibimiz çok iyi savunma yapan bir takım

''İkinci maçın çok farklı olacağına inanıyorum''

Sarunas Jasikevicius: Tecrübe çok önemli rol oynadı

''Nasıl saldırmamız gerektiğine çalışmamız''

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 76-43'lük skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, kendilerine müthiş bir gece yaşatan taraftarlara teşekkür ederek, ''Hem hücum hem de savunma açısından çok agresif maç hazırladık kendimiz için. Hücumda topu döndüremediğimiz anlar oldu. Rakibimiz çok iyi savunma yapan bir takım, bundan da olabilir. Çok sert bir takım ama bir sayı ya da 11 sayı çok önemli değil. Bu geceyi unutmamız lazım. Zalgiris karakterli bir takım, ikinci maçın çok farklı olacağına inanıyorum. Yarın buna çalışmaya başlayacağız. Çok farklı bir maçın bilinci ile çalışmaya başlayacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama daha 1-0. Final Four'a gitmek için birkaç maç daha var'' dedi.

SARUNAS JASIKEVICIUS: TECRÜBE ÇOK ÖNEMLİ ROL OYNADI

Zalgiris Kaunas Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek, ''Daha iyi hazırlanmış bir takımdı ve iyi yönetildiler. Tecrübe çok önemli rol oynadı bu akşam, biz de yapmak istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. 48 saatimiz var çalışıp geri gelebilmek için'' dedi.

''NASIL SALDIRMAMIZ GEREKTİĞİNE ÇALIŞMAMIZ''

Fenerbahçe ile aralarındaki sayı farkının çok da önemli olmadığını ifade eden Jasikevicius, ''Nasıl saldırmamız gerektiğine çalışmamız lazım. Çok fazla top kaybımız vardı. Geçmiş çok önemli değil. Maça girdiğinizde 2'lik ya da 3'lük mü atacaksınız bunu düşünmüyorsunuz. Maçın size gelmesini bekliyorsunuz. Çok iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık ve 23 top kaybı yaptık beni en çok şaşırtan tablo bu'' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zeljko Obradovic'in açıklamaları

- Sarunas Jasikevicius'un açıklamaları