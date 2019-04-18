Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas: 80-82

İSTANBUL ()
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Piotr Pastusiak (Polonya), Milan Nedovic (Slovenya)
FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 5, Melih Mahmutoğlu 2, Guduric 11, Melli 9, Ahmet Düverioğlu, Green 3, Kalinic 4, Sloukas 15, Vesely 12, Datome 17, Sinan Güler 2
ZALGIRIS KAUNAS: Grigonis 11, Westermann 6, Ulanovas 18, White 3, Davies 13, Thompson 8, Wolters 14, Walkup 6, Milaknis 3
1'İNCİ PERİYOT: 21-20
İLK YARI: 39-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-73
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko kendi sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a 82-80 mağlup oldu ve seride durum 1-1'e geldi.
Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e gideceği serinin üçüncü maçı, 23 Nisan Salı günü Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgiris Arena'da oynanacak.