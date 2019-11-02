Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas: 76-79

İSTANBUL, () -

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan)

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 4, De Colo 29, Datome 5, Williams 12, Vesely 8, Westermann, Kalinic 1, Biberovic 2, Lauvergne 2, Sloukas 13

ZALGİRİS KAUNAS: Perez 7, Grigonis 19, Ulanovas 4, Jankunas 9, Landale 8, Walkup 4, Hayes 9, Milaknis 3, LeDay 16, Geben

1'İNCİ PERİYOT: 17-17

İLK YARI: 40-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-52

5 FAUL: 39.13 De Colo (Fenerbahçe Beko) - 31.57 Landale (Zalgiris)

Turkish Airlines Euroleague 6'ncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında Zalgiris Kaunas'â 79-76 mağlup olarak 5'inci mağlubiyetini aldı.

Turkish Airlines Euroleague 6'ncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. Maçın ilk periyodu 17-17 eşitlikle geçilirken, sarı-lacivertli ekip ilk yarıyı 40-33 önde kapattı. 3'üncü çeyrekte de skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, karar çeyreğine 59-52 önde girdi. Maçın son 1 dakikasına 76-69 önde giren Fenerbahçe, bu dakikadan sonra üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 79-76 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Zalgiris'te Grigonis 19 sayıyla mücadele etti.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 7'nci haftasında sahasında Bayern Münih'i konuk edecek.

