Fenerbahçe Beko yeni sezon hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Metro Enerji Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla başladı. Yaklaşık 2 saat süren idman, ısınma bölümü ve taktik çalışmalar ile başlayadı, şut çalışması ile sona erdi.

Yeni sezonun ilk antrenmanında Başkan Vekili Semih Özsoy ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Burak Çağlan Kızılhan, Alper Pirşen ve Esra Nazlı Ercan takımı yalnız bırakmadı. Antrenman öncesinde Başantrenör Zeljko Obradovic ve Genel Menajer Maurizio Gherardini, saha ortasında oyuncularla ve teknik heyetle kısa bir toplantı yaptı. Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sezonun ilk antrenmanında yeni transferlerden Leo Westerman, Derrick Williams ve Berkay Candan ile Ali Muhammed, Egehan Arna, Joffrey Lauvergne, Nikola Kalinic, Jan Vesely, Tarık Biberovic, Efe Ergi Tırpancı ve Ekrem Sancaklı'nın yanı sıra genç takım oyuncuları David Sarper Mutaf, Saadettin Donat, Yiğit Onan ve İsmail Karabilen yer aldı.

Milli takımlarda bulunan Melih Mahmutoğlu, Gigi Datome, Ahmet Düverioğlu, Kostas Sloukas ve Nando De Colo idmanda yer almazken, bu sporcuların yerine Ivan Buva, Vladimir Stimac, Carl Engstrom, Milan Acimovic, Cukle Fedja, Burak Eşlik ve Oğuz Savaş antrenmana katıldı. Milli oyuncuların takımda dahil olana kadarki süreçte bu isimlerin takımla birlikte idman yapacağı belirtildi.

Takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan yeni isimlerden Leo Westermann ve Derrick Williams, FBTV'ye yaptıkları açıklamada Fenerbahçe Beko forması giyecek olmaktan dolayı duydukları heyecan ve mutluluğu dile getirdi.

OBRADOVIC: "HER SENE OLDUĞU GİBİ CİDDİYETLE İLERLEYECEĞİZ"

Başantrenör Zeljko Obradovic de çalışmalar öncesinde, "Sezona yeni başladık. Herkesle durumu değerlendirip ona göre çalışmalara başlayacağız. Her sene olduğu gibi ilk saniyeden itibaren ciddiyetle ilerleyeceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz" diye konuştu.

CENK RENDA: "SAKATILKSIZ, BOL KUPALI BİR SEZON DİLİYORUM"

Mili oyuncuların eksiliğinde idmanlarda yer alan oyuncuların serbest durumdaki basketbolcular olduğunu ifade eden takım menajeri Cenk Renda, "Bu oyuncular 13 Eylül'e kadar bizimle olacaklar. 13'ünden itibaren milli takımdaki oyuncuların katılımı ile tam kadro olacağız. Sakatlıksız, bol kupalı bir sezon diliyorum" temennisinde bulundu.

GHERARDINI: "HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Önemli isimleri takıma katma imkanı sağladıkları için kulübe teşekkür eden genel menajer Maurizio Gherardini, "Yeni sezon için çok heyecanlıyız. Çekişmeli bir sezon olacak. Biz de çok iyi bir takım kurduk. İmzaladığımız oyuncularla kurduğumuz kadrodan dolayı çok mutluyuz. Bu noktada, böyle bir ekibi bir araya getirmemizi sağladıkları ve bu iyi oyuncularla sözleşme imzalamamıza imkan tanıdıkları için Kulübümüze teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda bugün burada bizimle olan, antrenman yapmamıza katkı sağlayan idman oyunculara da çok teşekkürler. İçimizdeki beklenti de Çin'deki oyuncuların buraya katılmaları. Onlarda geldiğinde tam kadro olmuş olacağız. Her zaman olduğu gibi hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor" dedi.