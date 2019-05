Fenerbahçe Beko'nun medya günü düzenlendi

Gherardini: "Benim için çok özel bir yolculuk oldu"

Obradovic: "Mükemmel bir sezon için oyuncularımı tebrik ediyorum"

"6 yıl önce burasının evim olacağını söylemiştim"

"Birbirimizi çok iyi tanıyan iki takımız"

"Motivasyon olarak çok iyi seviyedeyiz"

"Efes burada olmayı hak etti"

Mahmutoğlu: "Tek hedefimiz 19 Mayıs'ta Baskonia'da Türk bayrağını şanlandırmak"

"Taraftarımıza EuroLeague kupasını armağan edeceğiz"

Sloukas: "Hep birlikte savaşacağız"

Ata SELÇUK - Mustafa AKIN / İSTANBUL () - THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Zalgiris Kaunas'ı eleyerek Dörtlü Final'e katılmaya hak kazanan Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Genel menajer Maurizio Gherardini, başantrenör Zeljko Obradovic ve oyuncular Kostas Sloukas ile Melih Mahmutoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Gherardini, üst üste beşinci kez Dörtlü Final'e kalmalarının çok özel bir duygu olduğunu belirterek, "Final Four haftasını yaşamaya hazırlanıyoruz, en heyecanlı hafta bizim için. Sezonun başarısının damgası oluyor. 5 yıl üst üste olunca çok güzel bir duygu. Tüm takımlar için geçerli bu. En büyük sahnede, en iyi takımlarla sahne alacaksınız. Tüm takımlar bu hedefle başlıyor ama en iyiler buraya geliyor. Tüm anlamıyla Final Four'un keyfini yaşamak istiyoruz" dedi.

GHERARDINI: "BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR YOLCULUK OLDU"

Fenerbahçe serüvenini değerlendiren başarılı genel menajer, "Çok özel bir yolculuk oldu benim için. NBA'de çalışırken buraya gelmek, Obradovic'le çalışma fırsatı buldum. Önümüzde inşa edebileceğimiz çok şey olduğunu gördüm. Bir gün Final Four'a gelme hedefimiz vardı. Müthiş sezonlar geçirdik, gelişim anlamında. Çok gurur duyduğum anlar oldu. Kulüp her anlamda gelişti. Taraftar gelişti. Bizlerle daha güzel bir bağ kurmayı öğrendiler. Bütün bu etkenleri birleştirince, bir de üzerine Obradovic ve şu anki oyuncularımız eklenince, her şey çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

OBRADOVIC: "MÜKEMMEL BİR SEZON İÇİN OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Başantrenör Zeljko Obradovic, sezon başındaki değişiklikleri işaret ederek, "Bir kere daha Final Four'a giderken sezon başına dönmek istiyorum. Hedefe ulaşmak için birtakım değişiklikler yaptık. Talihsiz bir şekilde sakatlıklar yaşadık. Ama biz yine de iyi basketbol oynamanın yolunu bulduk. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Mükemmel bir sezon için onları tebrik ediyorum. Hedefimiz buydu, biz sezona maç maç giderek başlarız. Şu an buradayız, çok güzel durumdayız. Tabii ki problemlerimiz de var. Bunun için de gençlere teşekkür ederim. Diğer oyunculara da teşekkür ederim. Taraftarlara da teşekkür ederim. Oyuncularım bu desteği sonuna kadar hak ediyor. Sakatlıkları bulunan Kalinic ve Vesely'nin durumları belli olacak, Datome ve Lauvergne ise bizimle olamayacak, çok üzgünüm. Umarım başka Final Fourlarda bizimle olacaklar" diye konuştu.

"6 YIL ÖNCE BURASININ EVİM OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİM"

Fenerbahçe olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Obradovic, "6 yıl önce burada bir söz verdim, burasının evim olacağını söylemiştim. Şu ana kadar fena gitmedik. Hepimizin aynı yerde olması çok önemliydi. Bütün herkes oyuncuların ve bizim iyi olmamız için çalışıyorlar. Bu ekip olmadan güzel sonuçlar elde etmek çok zor. Yukarı dönüp baktığımızda neler elde ettiğimizi görebiliyoruz" dedi.

"BİRBİRİMİZİ ÇOK İYİ TANIYAN İKİ TAKIMIZ"

Takımın birbirini çok iyi tanıdığını söyleyen deneyimli başantrenör şöyle konuştu: "Birbirimizi çok iyi tanıyan iki takımız. Birçok maçta karşılaştık. İki takım da çok kaliteli. Herkes olmayacak ama bu demek değil ki biz savaşmayacağız. Bizim takımın karakteri bu, tabii ki taktikler olacak. Bizim en önemli hedefimiz, durumu anlayıp ona göre devam etmek. Oyunculara hep söylüyorum, sizin bir takım karakteriniz var, buna göre hareket etmelisiniz. Her seferinde zor oluyor, bu sefer farklı sorunlarımız da var. Ama en önemli şey istek, motivasyon ve konsantrasyon."

"MOTİVASYON OLARAK ÇOK İYİ SEVİYEDEYİZ

Oyuncuların motivasyon olarak çok iyi durumda olduğunu kaydeden Obradovic, "Çok iyi olduklarını söyleyebilirim, çok spesifik maçlar Final Four maçları, tek maç çünkü. Motivasyon olarak çok iyi seviyedeyiz. Neyin doğru olduğunu ve ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Çoğu yüzde yüzün, hatta bazıları yüzde yüzünden fazlasını verecektir. Örnek olarak kaptanımız Melih'i gösterebilirim, sezonun en üst seviyesinde savunma olarak" dedi.

"EFES BURADA OLMAYI HAK ETTİ"

Obradovic son olarak THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde iki Türk takımının olmasıyla ilgili olarak "Türk basketbolu için çok önemli iki takımın Final Four'da olması. Efes'i tebrik ediyorum, burada olmayı hak ettiler. Ergin Ataman'a aynı dilekleri iletiyorum" diye konuştu.

MAHMUTOĞLU: TARAFTARIMIZA EUROLEAGUE KUPASINI ARMAĞAN EDECEĞİZ"

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu, güzel bir sezon geçirdiklerini belirtirken, "Tekrardan burada olmak mutluluk verici. Güzel bir sezon geçirdik. Tüm sezon istediğimiz her şeyi sahaya yansıttık. Normal sezonu lider bitirmek çok önemliydi. Zalgiris zor bir seri oldu ama sonunda beşinci kez üst üste Final Four'a kaldık, gurur verici. Zorlu bir sezon oldu, sakatlıklar oldu. Final Four öncesi istemediğimiz 3 sakatlık var ciddi, aramızda olamayacaklar. Ama biz üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz, tek hedefimiz olan şampiyonluğu ülkemize getirmek fırsatı bulacağız. Tüm taraftarlara teşekkür ederim. Zor bir dönemden geçiyoruz, bize inanmaya devam etsinler. Baskonia'da da bizi desteklesinler, biz onlara inşallah sonunda EuroLeague kupasını armağan edeceğiz" şeklinde konuştu.

"TEK HEDEFİMİZ 19 MAYIS'TA BASKONİA'DA TÜRK BAYRAĞINI ŞANLANDIRMAK"

Takımda yaşanan sakatlıklardan dolayı üzüldüklerini belirten Mahmutoğlu, "Olumsuz bir hava olduğuna inanmıyorum, sadece üzücü bir hava var. Tabii ki kimse istemezdi böyle sakatlıklar olmasını ama biz kendimize güveniyoruz. Kim oynarsa, sahada savaşacaktır. Gönül isterdi ki tam takım gidelim ama ortada negatif bir şey yok. Herkes belki elinden gelenden daha fazlasını verecek. Daha fazla savaşmamız gerekiyorsa, daha fazla savaşacağız. İstersek 5 istersek yarım oyuncuyla gidelim hiç fark etmez. Önemli olan sahaya çıkıp mücadele etmek olacak. Türk halkı için çok özel bir gün. Takımdaki diğer oyuncular da bunun farkında. Tek hedefimiz 19 Mayıs'ta Baskonia'da Türk bayrağını şanlandırmak olacaktır" dedi.

SLOUKAS: "HEP BİRLİKTE SAVAŞACAĞIZ"

Sarı lacivertli takımın Yunan guardı Kostas Sloukas, sezon içinde bir çok sakatlık yaşadıklarına değinirken, "Takımıma ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, onlarla gurur duyuyorum. Çok sakatlık yaşadık, bu hiçbir zaman mazeret olmadı. Final için her şeyi yapacağız, finalde de kupayı kazanmak istiyoruz. Başında da söylediğim gibi, sakatlıklar işimizin bir parçası. Ama biz asla bahane aramıyoruz. Sağlıklı olanların en büyük hedef için savaşması gerekiyor. Taraftarımızı da çağırıyoruz, biliyoruz ki orada olacaklar. Hep birlikte savaşacağız.

