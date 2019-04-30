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Fenerbahçe Beko, Mahmutoğlu ile nikah tazeledi

İSTANBUL () - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi 3 yıl uzatıldı. Fenerbahçe Kulübü, Melih Mahmutoğlu'nun 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sarı lacivertli formayı terleteceğini açıkladı. Sarı...

Fenerbahçe Beko, Mahmutoğlu ile nikah tazeledi

İSTANBUL () - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.
Fenerbahçe Kulübü, Melih Mahmutoğlu'nun 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sarı lacivertli formayı terleteceğini açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, önümüzdeki sezonların kadro planlaması üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu bağlamda yapılan anlaşma kapsamında ekibimiz, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini üç yıl daha uzatmıştır. Fenerbahçe formasını 2013-14 sezonundan bu yana başarıyla terleten, 2015-16 sezonundan itibaren de takım kaptanı olarak görev yapan Melih Mahmutoğlu, bu süreçte kazanılan tarihi başarılarda önemli pay sahibi oldu. Ekibimizle üst üste beşinci Final-Four tecrübesini yaşayacak olan ve Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere elde edilen büyük başarılarda önemli payı bulunan Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir. Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Melih Mahmutoğlu'na Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz."

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