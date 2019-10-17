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Fenerbahçe Beko ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe Beko – Kirolbet Baskonia: 87-80 Sezer AFŞAR / İSTANBUL, () – SALON: Ülker Sports HAKEMLER:  Matej Boltauzer, Carmelo Paternico, Gytis Vilius FENERBAHÇE BEKO:  Westermann 3, Melih Mahmutoğlu, Sloukas 6, Williams 4, Ahmet Düverioğlu...

SPOR 17.10.2019, 22:47
Fenerbahçe Beko ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe Beko – Kirolbet Baskonia: 87-80
Sezer AFŞAR / İSTANBUL, () –
SALON: Ülker Sports
HAKEMLER:  Matej Boltauzer, Carmelo Paternico, Gytis Vilius
FENERBAHÇE BEKO:  Westermann 3, Melih Mahmutoğlu, Sloukas 6, Williams 4, Ahmet Düverioğlu 4, Biberovic, Kalinic 7, De Colo 39, Vesely 9, Ali Muhammed 7, Datome 8, Stimac
KIROLBET BASKONIA: Henry 15, Stauskas 2, Shengelia 18, Shields 17,  Eric 4,  Vildoza 3, Janning 6, Diop, Fall, Garino 5, Polonara 10
1’İNCİ PERİYOT: 22-22
İLK YARI: 39-36
3’ÜNCÜ PERİYOT: 63-58
5 FAUL: 30.57 Westermann (Fenerbahçe Beko), 37.55 Fall (Kirolbet Baskonia)
Turkish Airlines Euroleague 3’üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği Kirolbet Baskonia’yı 87-80 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.
Karşılaşmaya deplasman ekibi daha iyi başladı. Baskonia, Shengelia’nın etkili oyunuyla ilk dört dakikayı 9-6 önde geçti. Hücumda top kayıplarına devam eden Fenerbahçe, Nando De Colo’dan bulduğu üç sayılık basketle son üç dakikaya 2 sayı geride girdi: 11-13. Periyodun geri kalan bölümünde de De Colo ile sayılar bulan ev sahibi ekip, savunmada Shields’ı durduramayınca, ilk periyot 22-22 eşitlikle sona erdi.
İkinci periyoda iki ekip de karşılıklı sayılarla başlarken periyodun bitimine 7 dakika dakika kala eşitlik devam etti: 26-26. Bu dakikadan sonra iki takım da skor üretme konusunda sıkıntı çekerken Fenerbahçe, Gigi Datome’den bulduğu üç sayılık basket ile üç dakika kala tekrar eşitliği sağladı ve Baskonia’ya molayı aldırdı: 31-31.  Moladan da etkili dönen Fenerbahçe Beko, De Colo’dan bulduğu dört sayıyla son iki dakikaya önde girdi: 35-31. Kalan süreçte de iki takım karşılıklı sayılar bulurken, Fenerbahçe Beko soyunma odasına 39-36 önde girdi.
Üçüncü çeyreğe iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken periyodun bitimine 6:16 kala Vesely’nin sportmenlik dışı faulü sonrasında Shengelia’nın iki serbest atışı sayıya çevirmesiyle Baskonia, eşitliği yakaladı: 46-46. Bu dakikadan sonra oyunda tekrar üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, De Colo’dan bulduğu sayılarla farkı 6’ya çıkardı: 55-49. Periyodun geri kalan bölümünde de skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, karar periyoduna 63-58 önde girdi.
Son periyoda deplasman ekibi daha iyi başlasa da Fenerbahçe Beko, üst üste Kalinic ve Ali Muhammed’den bulduğu üçlüklerle farkı 7’ye çıkardı ve Baskonia’ya molayı aldırdı: 69-62. Fenerbahçe Beko, 3:44 kala Nikola Kalinic’ten bulduğu basketle farkı ilk defa çift haneye çıkardı: 79-68. Kalan sürede rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 87-80 galip ayrıldı.

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