Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta: 90-67

İSTANBUL ()
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Sinan İşgüder
FENERBAHÇE BEKO: Green 3, Melli 9, Melih 8, Sloukas 15, Egehan 7, Guduric 23, Sinan 5, Ali Muhammed 5, Ahmet 15
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 16, Harrison 3, Arapovic 8, Hayes 2, Can 4, Caner 2, Erolcan 7, Ayberk 3, Auguste 13, Göksenin 9
1'İNCİ PERİYOT: 21-22
İLK YARI: 49-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-51
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27'nci hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 90-67 mağlup etti.