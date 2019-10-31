Fenerbahçe Beko'da kötü gidişat sürüyor

İSTANBUL,() -

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, İsrail'in Maccabi FOX takımına 67-55 mağlup oldu. Maça çok kötü başlayan Fenerbahçe Beko, Maccabi FOX'a mücadele boyuncu üztünlük sağlayamadı. EuroLeague'deki kötü gidişatına son veremeyen sarı-lacivertli ekip, 5'inci maçında 4'üncü yenilgisini de almış oldu. 18 takım içinde 17'nci sırada yer alana Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in göreve geldiği 2013-14 sezonundan bu yana en kötü başlangıcını yaptı.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Obradovic ise Fenerbahçe'deki kariyeri boyuncu böyle bir durumla karşılaşmadığını ifade etti. Önlerinde evlerinde oynayacakları 4 maç olduğunu kaydeden Zeljko Obradovic, topalanmaları için iyi bir zaman olacağını söyleyerek taraftardan da destek bekledi. Obradovic, "7 yıl boyunca görevimde böyle bir şey yaşamadım. Umarım en kısa zamanda bu durumdan çıkarız. Kimse için kolay değil, dinlenemiyorlar. Birlik olmaya ve taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Her zaman olduğu gibi bu zorluktan çıkmamız gerekiyor" dedi.

SARI-LACİVERTLİLER, ZALGİRİS'İ KONUK EDECEK

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 6'ncı haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 20.45'te başlayacak maç öncesinde tek galibiyetini Baskonia karşısında alan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 5 haftada 4 kez de mağlubiyet yaşadı.