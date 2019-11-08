Fenerbahçe Beko - Bayern Münih: 90-82

İSTANBUL () -

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Sreten Radovic, Ioannis Foufis, Carlos Peruga

FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 13, De Colo 12, Kalinic 10, Williams 19, Vesely 8, Melih Mahmutoğlu 14, Ahmet Düverioğlu 2, Ali Muhammed 3, Datome 5, Lauvergne 4

BAYERN MÜNİH: Lo 11, Koponen 11, Barthel 3, Lucic 14, Monroe 19, King 6, Zipser 10, Nelson, Flaccadori 5, Radosevic 3, Grant

1'İNCİ PERİYOT: 18-15

DEVRE: 40-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-62

Turkish Airlines EuroLeague'in 7'nci hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği Bayern Münih'i 90-82 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, EuroLeague'de 2'nci galibiyetini elde etti. Alman temsilcisi ise 4'üncü mağlubiyetini yaşadı.

Turkish Airlines EuroLeague'in 8'nci haftasında Fenerbahçe Beko, 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de CSKA Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.