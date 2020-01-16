Fenerbahçe Beko - Barcelona: 74-80

SALON: Ülker Sports Arena

HAKEMLER: Damir Javor, Joseph Bissang, Ioannis Foufis

FENERBAHÇE BEKO: Westermann, De Colo 12, Williams 7, Thomas 2, Datome 7, Sloukas 14, Melih Mahmutoğlu, Vesely 7, Lauvergne, Kalinic 12, Nunnally 11, Ali Muhammed 2

BARCELONA: Davies 12, Hanga 6, Higgins 12, Claver 17, Mirotic 12, Kuric 5, Tomic, Delaney 14, Oriola 2, Abrines

1’İNCİ PERİYOT: 12-24

İLK YARI: 39-42

3’ÜNCÜ PERİYOT: 56-61

BEŞ FAUL ALAN: 36.44 Vesely (Fenerbahçe Beko)

Turkish Airlines Euroleague’in 20’nci haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Barcelona’ya 80-74 yenilerek 12’nci mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, mücadeleye Westermann, De Colo, Williams, Thomas ve Datome ilk beşiyle başlarken konuk ekip Barcelona’nın ilk beşi ise Davies, Hanga, Higgins, Claver ve Mirotic’ten oluştu. Karşılaşmaya daha etkili başlayan Barcelona, Mirotic’in 6:47 kala gelen basketiyle skoru 11-0’a getirdi ve Fenerbahçe’ye molayı aldırdı. Kalan bölüm iki ekibin karşılıklı sayılarıyla geçilirken Fenerbahçe son 3 dakikaya 10 sayı farkla geride girdi: 7-17. Barcelona, son 3 dakikada faul çizgisinden bulduğu sayılarla skor üretirken, ilk periyodu da 24-12 önde kapattı.

2’nci periyoda da etkili başlayan deplasman ekibi, Kuric ve Delaney’den üst üste bulduğu üç sayılık isabetlerle farkı 18’e çıkardı: 12-30. Bu dakikadan sonra savunmada rakibine sayı şansı tanımayan Fenerbahçe, De Colo’dan bulduğu iki sayılık basketle farkı 13’e indirdi ve Barcelona’ya molayı aldırdı: 17-30. Rakibinin faul hakkının erken dolmasını iyi değerlendiren Fenerbahçe, 3:34 kala Sloukas’tan bulduğu serbest atış isabetleriyle farkı 6’ya indirdi: 29-35. İyi oyununu devam ettiren sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 1:02 kala Kalinic’ten bulduğu üç sayılık isabetle skoru 37-40’a getirdi. Kalan bölümde iki ekip de karşılıklı sayılar bulurken ilk devreyi Fenerbahçe Beko, 39-42 geride kapattı.

2’nci yarıya Davies’in pota altından bulduğu sayılarla başlayan konuk ekip, periyodun bitimine 5:53 kala bu oyuncudan gelen serbest atış isabetiyle farkı 7’ye çıkardı: 45-52. Bu dakikadan sonra iki takım da hücumda skor üretmekte zorlanırken Fenerbahçe, Nunnally’den bulduğu üç sayılık basket ile 2:53 kala farkı 6’ya indirdi: 51-57. Kalan bölümde deplasman ekibi aradaki farkı korurken Fenerbahçe Beko, karar periyoduna 61-56 geride girdi.

Son periyoda savunmada iyi başlayan Fenerbahçe, maçın bitimine 8:07 kala Ali Muhammed’ten bulduğu basketle maçta ilk defa öne geçti: 62-61. Periyodun ilerleyen dakikalarında toparlanan deplasman ekibi, karşılaşmanın son beş dakikasına 68-64 önde girdi. Kalan bölümde de etkili oyununu sürdüren deplasman ekibi, Delaney’den bulduğu üç sayılık isabetle 2:35 kala farkı çift haneye çıkardı: 66-76. Son bölümde de aradaki sayı farkını korumayı başaran Barcelona, karşılaşmadan 80-74 galip ayrıldı.

MAÇ KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını bu zorlu mücadelede yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın satışa sunulan bütün biletlerini tüketen taraftarlar, maçın başından sonuna kadar takımlarına destek oldu.

ALİ KOÇ DA MAÇI TAKİP ETTİ

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünden maçı takip ederken Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ve televizyon dünyasının tanınır isimlerinden Acun Ilıcalı da mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı.