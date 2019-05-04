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Fenerbahçe Beko - Banvit: 70-78

İSTANBUL,() SALON: Ülker  HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ali Şakacı, Semih Vural FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 9, Melih Mahmutoğlu 9, Green 6, Guduric 9, Ahmet Düverioğlu, Sloukas 13, Melli 18, Sinan Güler 6, Barış Hersek BANVİT: Perez 16, Şehmus...

Fenerbahçe Beko - Banvit: 70-78

İSTANBUL,()

SALON: Ülker 
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ali Şakacı, Semih Vural
FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 9, Melih Mahmutoğlu 9, Green 6, Guduric 9, Ahmet Düverioğlu, Sloukas 13, Melli 18, Sinan Güler 6, Barış Hersek
BANVİT: Perez 16, Şehmus Hazer 9, Rıdvan Öncel 2, Shelton 18, Morgan 23, Tolga Geçim 5, Cem Ulusoy 2, Metehan Akyel 3, Berke Atar
1'inci Periyot: 20-18
Devre: 44-37
3'üncü Periyot: 53-58

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında Banvit, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 78-70 mağlup etti. Normal sezonda 14'üncü galibiyetini alan Banvit ise Play-Off'a kalmayı garantiledi. Karşılaşmada en skorer isim 23 sayıyla Morgan oldu.
 

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