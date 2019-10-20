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Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji: 74-60

İSTANBUL, ()  SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Erşan Kartal, Sinan Üşgüder, Sinem Tetik FENERBAHÇE BEKO: Westermann 3, De Colo 7, Melih Mahmutoğlu 2, Williams 8, Lauvergne 13, Efe Ergi Tırpancı 1, Ekrem Sancaklı 7, Ali Muhammed 3, Ahmet...

SPOR 20.10.2019, 16:44
Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji: 74-60

İSTANBUL, () 
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Erşan Kartal, Sinan Üşgüder, Sinem Tetik
FENERBAHÇE BEKO: Westermann 3, De Colo 7, Melih Mahmutoğlu 2, Williams 8, Lauvergne 13, Efe Ergi Tırpancı 1, Ekrem Sancaklı 7, Ali Muhammed 3, Ahmet Düverioğlu 8, Sloukas 10, Berkay Candan 12, İsmail Karabilen
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cevat Alper Özcan 2, Muhammed Doğan Şenli 2, Hardy 6, Johnson 19, Armand 10, Golden 7, Can Altıntığ, Altan Erol 5, Clark 9, Abdülkadir Gülşen
1'İNCİ PERİYOT: 13-7
DEVRE: 33-26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-41
5 FAUL: 34.18 Clark (Bahçeşehir Koleji)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Bahçeşehir Koleji'ni 74-60 mağlup ederek ligde 4'te 4 yaptı. Maçın en skorer ismi 19 sayı ile Bahçeşehir Koleji'nden JaJuan Johnson oldu.


 

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