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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 85-69

Ata SELÇUK / İSTANBUL () SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Sinan İşgüder FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 11, Melih Mahmutoğlu 10, Sloukas 11, Melli 14, Kalinic 10, Ahmet Düverioğlu 8, Sinan Güler, Datome, Guduric...

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 85-69

Ata SELÇUK / İSTANBUL ()

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Sinan İşgüder
FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 11, Melih Mahmutoğlu 10, Sloukas 11, Melli 14, Kalinic 10, Ahmet Düverioğlu 8, Sinan Güler, Datome, Guduric 21
ANADOLU EFES: Dunston 11, Simon 12, Moerman 7, Micic 12, Larkin 16, Buğrahan Tuncer 9, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir 2, Ömer Can İlyasoğlu
1’İNCİ PERİYOT: 17-14
İLK YARI: 38-36
3’ÜNCÜ PERİYOT: 53-52
5 FAUL: Simon (Anadolu Efes)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6’ncı maçında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Anadolu Efes’i 85-69 mağlup ederek seride durumu 3-3’e getirdi. Serinin 7’nci ve son karşılaşması, 21 Haziran Cuma günü Anadolu Efes’in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko parkeye; Ali Muhammed, Sloukas, Melih Mahmutoğlu, Kalinic ve Melli beşiyle çıkarken, Anadolu Efes’te ise ilk 5’te Larkin, Micic, Simon, Moerman ve Dunston yer aldı.
Mücadeleye hücumda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Kalinic’in 6 sayıyısıyla televizyon molasına 11-6 üstün girdi. Hücumda düşük yüzdeli isabet bulan Anadolu Efes, buna rağmen savunmada Fenerbahçe Beko’yu büyük ölçüde durdurmayı başardı ve Micic’in üçlüğü ile farkı 3’e indirdi. İlk periyodu Fenerbahçe Beko 17-14 üstün kapattı.
İkinci periyot, Melli’nin üç sayılık basketi ile başladı. Sonrasında Muhammed, serbest atış çizgisinden 2/3 isabet bulurken, 5-0’lık seriye Anadolu Efes’te yanıt veren isim Buğrahan Tuncer oldu. Anadolu Efes, rakip potaya iki üçlük yollayan Buğrahan ve Micic’in de 2/2’lik serbest atış isabetiyle birlikte 8-0’lık seri yaptı ve 12’nci dakikada Obradovic molasına başvurdu: 22-22. Fenerbahçe Beko, üst üste bulduğu basketlerle 16’ncı dakikada farkı yeniden 5’e yükseltirken, Buğrahan Tuncer bir üçlük daha yolladı ve fark yeniden 2’ye indi: 31-29. Larkin ve Moerman’dan 5 sayılık katkı bulan Anadolu Efes, periyodun bitimine 2 dakika kala öne geçti: 31-34. Periyodun kalan bölümünde 7-2’lik seri yapan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 38-36 önde gitti.
Üçüncü periyot, Moerman’ın iki sayılık basketiyle başladı. Guduric ve Melih’in üçlükleriyle vites yükselten Fenerbahçe Beko, periyotta ilk 5 dakikayı 48-44 önde geçti. Simon’un oyuna girmesiyle hücumda yeniden ritim bulan Efes, Hırvat oyuncunun 6 sayısıyla periyodun bitimine 1.26 kala farkı 1’e indirdi: 53-52. Kalan bölümde sayı çıkmadı ve Fenerbahçe Beko maçın final periyoduna 1 sayı farkla önde girdi.
Son periyot, Guduric’in üç sayılık basketiyle başladı. Guduric’in etkili oyunuyla hücumda üst üste sayılar bulan Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın bitimine 6 dakika kala farkı 9’a yükseltti: 61-52. Üst üste basketlerine devam eden Fenerbahçe Beko, Guduric önderliğinde farkı 14’e kadar çıkarttı: 66-52. Karşılaşmanın kalan bölümünde Fenerbahçe üstünlüğü bırakmadı ve parkeden 85-69 galip ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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