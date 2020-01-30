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Fenerbahçe Beko, Almanya'dan galibiyetle dönüyor
SPOR 30.01.2020, 23:45
Turkish Airlines Euroleague'de Fenerbahçe Beko, deplasmanda ALBA Berlin'i 74-70 mağlup ederek 10'uncu galibiyetini elde etti.
Turkish Airlines Euroleague'in 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda ALBA Berlin'e konuk oldu. İlk periyotta hücumda çok fazla top kaybı yapan sarı-lacivertli ekip, bu periyodu 22-17 geride kapattı. 2'nci periyotta da hücumda istediği ritmi yakalayamayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 41-33 geride bitirdi. 3'üncü periyotta hücumda rakibini durdurmayı başaran Fenerbahçe, karar çeyreğine 56-50 geride girdi. Son çeyrekte Leo Westermann'ın etkili oyunuyla hem hücumda hem de savunmada çok iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe Beko, mücadeleden 74-70 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekipte Kostas Sloukas 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Leo Westermann da 11 sayı üretti. Ev sahibi ekipte ise Giedraitis 14, Nnoko 11 sayıyla oynadı.
Turkish Airlines Euroleague'in 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda ALBA Berlin'e konuk oldu. İlk periyotta hücumda çok fazla top kaybı yapan sarı-lacivertli ekip, bu periyodu 22-17 geride kapattı. 2'nci periyotta da hücumda istediği ritmi yakalayamayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 41-33 geride bitirdi. 3'üncü periyotta hücumda rakibini durdurmayı başaran Fenerbahçe, karar çeyreğine 56-50 geride girdi. Son çeyrekte Leo Westermann'ın etkili oyunuyla hem hücumda hem de savunmada çok iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe Beko, mücadeleden 74-70 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekipte Kostas Sloukas 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Leo Westermann da 11 sayı üretti. Ev sahibi ekipte ise Giedraitis 14, Nnoko 11 sayıyla oynadı.
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