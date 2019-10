Fenerbahçe Beko 2'de 2 yaptı

Fenerbahçe Beko- Gaziantep Basketbol: 84-75



SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 9, De Colo 21, Datome 9, Kalinic 14, Williams 14, Melih Mahmutoğlu 9, Ali Muhammed, Ahmet Düverioğlu 8, Berkay Candan

GAZİANTEP BASKETBOL: Sanders 12, Vasiliauskas 9, Murat Göktaş, Crawford 11, Hagins 20, Can Uğur Öğüt 10, Orhan Haciyeva 3, İsmail Ulusoy 2, Metehan Akyel 2, Erol Can Çinko 6

1'İNCİ PERİYOT: 23-17

DEVRE: 39-41

3'ÜNCÜ PERİYOt: 60-61



Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Fenerbahçe Beko, evinde ağırladığı Gaziantep Basketbol'u 84-75 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle ligde 2'de 2 yaparken, konuk takım Gaziantep Basketbol ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Mücadelenin başında üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı. 2'nci çeyrekte yaptığı savunmayla Fenerbahçe Beko'ya kolay basket şansı vermeyen konuk takım skorda öne geçerek soyunma odasına 41-39 üstün girdi. 3'üncü periyotta iki takımın karşılıklı basketlerine sahne olurken son çeyreğe Gaziantep temsilcisi 61-60 önde girdi. Son periyotta hücumda ve savunmada etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko skorda üstünlüğü ele geçirdi ve mücadeleden de 84-75 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayı ile Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyuncusu Nando De Colo olurken konuk takımda Hagins'in 20 sayısı galibiyete yetmedi.

Karşılaşma, Fenerbahçe Beko'ya Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından verilen ceza nedeniyle seyircisiz oynandı.