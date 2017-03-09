Fenerbahçe - Baskonia:74- 79

Salon: Ülker Sports Arena
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Carmelo Paternico (İtalya), Amit Balak (İsrail)
Fenerbahçe: Bogdanovic 26, Nunnally, Kalinic 8, Bennett 9, Vesely 6, Ali Muhammed 2, Ahmet Düverioğlu, Datome 10, Antic 7, Berk Uğurlu, Melih Mahmutoğlu 6
Baskonia: Larkin 19, Beaubois 7, Hanga 7, Tillie 7, Diop 4, Voigtmann 4, Blazic 7, Luz 10, Budinger 7, Shengelia 7
1. Periyot: 18-19
Devre: 35-43
3. Periyot: 55-61
Beş faulle çıkan: 37.31 Diop (Baskonia)
İSTANBUL () - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe, İspanya'nın Baskonia takımına 79-74 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligdeki 9. mağlubiyetini alırken, Baskonia 14. kez sahadan galip ayrıldı.