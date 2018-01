Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Edremit'te pota açılışı yaptı

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan bir pota açılışına katılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 1907 pota hedefiyle başlanan projede 6 bine yakın başvuru olduğunu belirterek, “Türkiye’nin her yerine pota yapacağız ve gençlerimizin hizmetine açacağız” dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübe yeni bir tesis kazandırmak amacıyla iki gün önce geldiği Edremit’te bugün basketbol potası kazandırılan okuldaki açılışa katıldı. ‘1907 Okul, 1907 Pota Projesi’ kapsamında Şehit Öğretmenler Okulu’nda yapılan potanın açılışını gerçekleştirilen Yıldırım, projeye 6 bin başvuru olduğunu söyledi.

Aziz Yıldırım, ‘1907 Okul 1907 Pota Projesi’ ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“1907 pota adı altında Türkiye’nin her yerinde 1907 tane pota yapıp, basketbolun son yıllardaki gelişmesine paralel olarak oradaki gençlerimize hizmet vermek istiyoruz. İhtiyacı olan okullara bunu yapmak ve geliştirmek ana amacımız. Bugüne kadar 6 binden fazla, Anadolu başta olmak üzere, pota yapılması için basketbolu sevenler müracaat ettiler. Bizim hedefimiz 1907 idi. Bunu geliştireceğiz herhalde. Türkiye’nin her yerine pota yapacağız ve gençlerimizin hizmetine açacağız. Pota projesi içerisinde destek olan tüm işadamlarına, sevgili Fenerbahçeli veya Fenerbahçeli olmayan insanlara teşekkür ediyorum.”

Açılış törenine katılan Edremit Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ahmet Çetin ise “İlçemizde hedefimiz futbolun dışında bütün branşlarda başarılı olmak. Sayın Başkanım Aziz Yıldırım’a Edremit’e verdiği değer için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılışın ardından Fenerbahçeli taraftarlar başkan Aziz Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Yıldırım, Evren Ertür Tarihi Zeytinyağı Aletleri Müzesi’ni gezdi. Yıldırım, pota açılışının ardından resmi programında yer alan Edremit’te esnaf ziyaretleri programını iptal ederek ilçeden ayrıldı.

