Fenerbahçe Başkanı Koç: "VAR kesinlikle olumlu olacak"

"Ne kadar çok hata olursa, bu hatalar o kadar gerginlik oluşturuyor ve bu da tribünlere yansıyor. O yüzden doğru bir yatırım"

Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK - İSTANBUL /

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Video Yardımcı Hakem (VAR) tanıtım toplantısı sonrasında basın mensuplarına konuştu.

Bu teknoloji sayesinde hataların minimize edileceğini belirten Ali Koç, "VAR kesinlikle olumlu olacak. İnsanın olduğu yerde her zaman hata olur ama hatayı minimize edecek teknoloji Dünya Kupası'ndan sonra da kaçarı olmadığı görüldü. VAR bundan sonra bir norm haline gelecek. Federasyonu bu yatırımı yaptığı için tebrik ediyorum. Bu uygulamayı geçen sene denediler, Dünya Kupası'nda da faydalarını gördük. Teknoloji kullanımına çok önem veriyorum, sadece futbol için değil. Doğru istikamete atılmış bir adım. Geçen sezon pek çok maçta pek çok kulüp hakem hatalarından şikayet etti. Geçen sene averajın da üzerinde hatalar yapılıyordu. Kesinlikle bir niyet sorgulaması yapmıyorum ama bu teknoloji sayesinde hataların minimize edileceğini, tartışmaların da televizyonlarda, gazetelerde azalacağını, böyle olunca da halkın, taraftarların gerginliklerinin de azalacağını düşünüyorum. Ne kadar çok hata olursa, bu hatalar o kadar gerginlik oluşturuyor ve bu da tribünlere yansıyor. O yüzden doğru bir yatırım" dedi.

VAR tanıtım toplantısında belirtildiği gibi sistemin mükemmel seviyeye ulaşması için zaman gerektiğini dile getiren Koç, "Sistemin mükemmel seviyeye ulaşması için 100 maç gerektiği söylendi. 11 haftada 99 maç oynanıyor. İlk haftadan itibaren sistem yerleşene kadar kendi içerisinde de hatalar olacaktır. Burada basına da çok iş düşüyor. Üçüncü haftadan itibaren tenkit etmeye başlarsak zarar veririz. Türk futbolunun marka değeri çok daha fazla olmalı. Futbolun içinde bulunduğu mali sıkıntıları herkes biliyor. Bunu aşabilmek için kaliteyi artırmamız lazım. Hem sporcu hem takımların hem seyir zevkinin hem de hakemlerin kalitesi artmalı. Bu şekilde sponsorları

çekebiliriz. Bugün sponsorlar Türk futboluna mesafeli duruyor. Bu kadar gerginlik, bu kadar nefret söyleminin olduğu noktada, burada hakem hatalarının da bu söylemlere katkı sağladığını düşünürsek, VAR sayesinde işin bu tarafı belirli ölçüde minimuma inecek."

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- Ali Koç'un açıklamaları