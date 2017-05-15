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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan UEFA'ya çıkarma

Sarı-Lacivertli yöneticilerin yanı sıra UEFA Yönetim Kurulu'nda yer alan TFF Başkanvekili Servet Yardımcı da görüşmede yer alacak UEFA Başkanı Ceferin'den transferde %20 bütçe esnekliği sağlanması istenecek Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan UEFA'ya çıkarma

Sarı-Lacivertli yöneticilerin yanı sıra UEFA Yönetim Kurulu'nda yer alan TFF Başkanvekili Servet Yardımcı da görüşmede yer alacak

UEFA Başkanı Ceferin'den transferde %20 bütçe esnekliği sağlanması istenecek

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, UEFA ile görüşecek. 
Bu sabah erken saatlerde İstanbul'dan ayrılan Aziz Yıldırım, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Nyon'da masaya oturacak. Bugün ve yarınki temaslarda, Sarı-Lacivertli yöneticilerin yanı sıra UEFA Yönetim Kurulu'nda yer alan TFF Başkanvekili Servet Yardımcı da görüşmede yer alacak. Hem tanışma hem de hayırlı olsun amacıyla Ceferin ile bir araya gelecek olan Yıldırım ve ekibi, Finansal Fair Play konusunda dosyalarını sunacak. 
Döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle bütçede meydana gelen %20-25'lik sapma konusunda esneklik isteyecek olan Fenerbahçeli Yöneticilerin bu talebi kabul görürse, transfer çalışmalarında anlaşma noktasına gidelen futbolcularla daha kolay ve hızlı sözleşmeler yaptırılabilecek.


 

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