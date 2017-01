Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan önemli açıklamalar

"Quaresma avukatıyla bizi aradı 1,5 ay önce. Benimle görüşmek istedi"

Fenrebahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Ocak Ayı Olağan Toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda konuşan Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ta oynayan bazı futbolcuların, sözleşmelerinin bitiminde Fenerbahçe'ye transfer olmak istediklerini iddia etti.

Yıldırım, Antalyasporlu Samul Eto'o'nun Beşiktaş'a transferiyle ilgili Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'e "üst akıl" vermediğini dile getirip, Mehmet Ekici'nin transferiyle ilgili Beşiktaş'ı eleştirerek, şunları kaydetti:

"Antalyaspor Kulübünün Başkanı, Avrupa'da okumuş birisi. Biz ona 'Eto'o'yu verme.' dediğimizde bize, 'sen verirsin o zaman parasını.' dediğinde ne diyeceğim? Üst akıl ortadan kalkacak. Beşiktaş'la Trabzonspor arasındaki anlaşma nedir? Ne verdiler, ne aldılar, ne oluyor? İki taraf da SPK'ya bağlı. SPK da hiç sormuyor. Beşiktaş Kulübündeki bazı futbolcular bize gelmek istiyor şu anda. Başkanı iyi dinlesin. Quaresma avukatıyla bizi aradı 1,5 ay önce. Benimle görüşmek istedi, kabul etmedim, bizim menajerlerle görüştü. 'Transfer olmak istiyor.' dediler. Bize gelmek için teklifi elimizde. İstiyorlarsa gönderirim ama onu almayacağım, bilsinler. Gitmiş kulübüne 'bir gazeteciden duydum, Fenerbahçe teklif etti.' diye. Biz teklif etmedik. Başka Beşiktaşlı oyuncular da buraya gelmek istiyor mukaveleleri bitince. İstiyorlarsa isimlerini söylerim ama yazık o çocuklara."

Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici konusunda geçmişte yaptıkları teklifleri hatırlatan Yıldırım, futbolcunun mayıs ayı sonunda serbest kalacağını vurgulayarak, "Gündemimizde Ekici yoktu. Trabzonspor geldi, 'bütün oyuncularım Galatasaray'a gidiyor, Mehmet'i siz alın.' dedi. Hoca da Mehmet'i istedi. Mehmet Ekici aleyhine kamuoyunda algı operasyonu oluşturuluyor. Beşiktaş, kendisini ilgilendirmeyen oyuncunun bize gelmemesi için elinden geleni yapıyor. Trabzonspor Ekici'yi 31 Mayıs'a kadar kadrosunda tutabilir ama 31 Ocak'tan sonra transfer kapanıyor. Biz oyuncuya kulübün büyüklüğünü anlattık, o da bize gelmek istediğini ifade etti. Bunu hem kendi başkanına hem de diğer arayan kulüplerin yöneticilerine söyledi. Trabzonspor sezon sonuna kadar ister oynatır ister oynatmaz. Oyuncu alacaklarından dolayı TFF'ye başvuruyor, bunun karşılığında kulüp, oyuncuya, 'basına konuştu' diye 550 bin lira ceza veriyor. Oyuncu üzerinde bazı oyunlar oynanıyor. Çocuğu sıkıştırıyorlar. Siyasi baskılar olacağı ailesine iletiliyor. Bu yanlış. Siz ancak 31 Ocak'a kadar onun transferi hakkında karar verebilirsiniz. Mehmet Ekici için 2 milyon avro bonservis bedeli vereceğimizi ilettik ama artık siz 31 Ocak'tan sonra karar verme yetkisine sahip değilsiniz. 'Fenerbahçe'yle aramız açılır.' deniyor. Bunları bıraksınlar, zaten açılmış açılacağı kadar."

Milanlı futbolcu eski Beşiktaşlı Jose Sosa'yı transfer etmek istediklerini de aktaran ancak oyuncunun kulübünde kendini kanıtlamak istediğini vurguladığı için gelmediğini belirten Yıldırım, "Sosa, Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye gelmekten mutlu olacağını ama kendisini Milan'da kanıtlamak istediğini söyledi. 'Eşi korkuyor, terörden Türkiye'ye gelmiyor.', hayır böyle bir şey yok. Kendi menajerinin ifadesi var. 'Bu şekilde yayın yapıyorlar, biz Türkiye'ye terörden dolayı gelmemezlik yapmıyoruz. Böyle düşüncemiz yok. Ayrıldığımız kulüpten ilişkilerimiz iyi olmadığı için onlar bunları yayıyor.' diye. Türkiye adına böyle yorumlar yapmak yanlış. Ailesiyle ilgili bir sıkıntı yok. Bunu da paylaşmak istedim" dedi.

Yıldırım, kulüp ve kendisi hakkında ceza veren Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kurullarını artık tanımadıklarını dile getirerek, "TFF Başkanı konuşma yapıyor, 'TFF'deki isimleri verdik.' diye. Yalan söylüyor. Çaycıyı gönderdiler. Kuruldaki isimleri kendi kafalarına göre attılar, kendi şirketlerindeki insanları getirdiler. Tahkimde benle ilgili karar veriyorlar. Biz 3 Temmuz'da adalete, hukuka güvenmedik. Eğer güvenseydik yapmadığımız suçlardan dolayı ceza verilecekti. Buna da isyan edeceğiz. Bundan sonra artık TFF Disiplin Kurulunu, Tahkim Kurulunu tanıma sorunumuz yok. TFF içerisinde ve kurullarında, her yerde FETÖ'cüler var. Bunu söylerken de bilgi ve belgeye dayanarak söylüyorum. TFF'yle ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağım. TFF Başkanı, biz FETÖ'cülerle mücadele ederken FETÖ'cü avukatla Beşiktaş için ifade verdi. Elini kolunu sallayarak gitti. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Ben ve Fenerbahçe olduğu zaman ceza veriyorlar. Amed Sportif Faaliyetler maçına 75 taraftar gelmiş, 100-200 bin lira ceza vermişler. İpin ucunu iyice kaçırdılar. Mahkemede hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.

TFF'den FETÖ'cü diye atılanlarla ilgili federasyonun devlete başvurmadığını savunan Yıldırım, "Devlete sormadan attıkları insanlara damga vurdular. Eski MHK Başkanı'nı gönderdiler. O FETÖ'cüyse geçen sezon alınan bütün neticeler şaibelidir. Bunları açıklamak mecburiyetindesiniz. Saklayamazsınız" dedi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in, bir dönem başkanlık yaptığı Beşiktaş'tan 30 milyon dolar alacağı olduğunu anımsatan Yıldırım, "TFF Başkanı konuşmasında, 'sayın Mehmet Ali Aydınlar federasyon başkanı seçildiğinde Fenerbahçe'nin en büyük sponsoruydu. Bu ilişkiler her zaman olabilir.' dedi. Beşiktaş'tan 60 milyon dolar alacağının, 30 milyona düştüğünü söyledi. Sayın Mehmet Ali Aydınlar kendi şirketinin reklamını yapabilmek için voleybol takımına sponsor oldu. Karşılığını da aldı. Borç almak başka sponsor olmak başka. Beyefendinin Beşiktaş'tan 100 milyon lira alacağı var. Bu parayı isterse Beşiktaş transfer yapamaz, ödemelerde zorluklar yaşar, istediği bütçe ayarlamasını yapamaz. Sayın Demirören, bunu kulübe hibe et. Biz de alacaklarımızı hibe ettik. Siz de edin. Bunu ortadan kaldırmazsanız aksi halde şaibe olacaktır. Beşiktaş'ın yenmesini isteyeceksin ki size para ödesin. Yoksa ödeyemez" diye konuştu.

Yeni yapılan yayın ihalesiyle de ilgili bilgi veren Yıldırım, "Yayın ihalesinde 500 milyon doların 250 milyonu döviz olarak ödenecek. Yayın ihalesi yapıldığında kur 3.260 liraydı. Kur ihaleden sonra pazartesi günü 3.360 lira oldu. İhale 1 Haziran 2017'de devreye girecek. Kuru 3.260 liradan sabitlemeye çalışıyorlar. Parayı şimdiden aşağıya indiriyorlar. 'Ben bunu imzalamam.' dedim. Korkuyorum. İçinizden biri yarın beni haysiyet divanına verse kulüpten atılırım diye korktum. 'İhale iptal olur.' dediler, olsun. Doğru olmayan bir şeyi imzalamam. Bütün kulüpler 175 milyon lira aşağıya düşüyor. 16 kulüp imzalamış, ben kulüp adına sizden yetki almadan böyle bir şeyi imzalamam. Beni mahkemeye verip kulüpten atabilirsiniz. Dernekler Kanunu'na göre idare edilen kulüpler nasıl 'evet' diyor anlamıyorum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkanı, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevden ayrılması gerektiğini belirterek, "Fatih Terim'in şahsıyla sıkıntım yok ama görevden ayrılmalı. Ya milli takım hocası olmalı ya da eğitimi organize eden kişi. Parası bizi ilgilendirmiyor. Hak ediyor ki alıyor. Böyle kabul edelim. Türk futbolu için 5-10 yıllık plan yapılmalı. Almanya, Macaristan ve Belçika gibi. Bunlar da kulüpler üzerinden hayata geçirilmeli" ifadelerini kullandı.

"Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyası başlatanlardan olan eski Fenerbahçeli futbolcu Rıdvan Dilmen için de yorum yapan Aziz Yıldırım, "Rıdvan kulübümüzün üyesi değildir. Bu camiaya hizmet etmiş oyuncudur. Fikri ne olursa olsun o konuda bizim üyemiz olmadığı için, üye olsa da fark etmez, bir işlem yapamayız. Fenerbahçe siyasetin içinde yoktur. Fenerbahçe kimliğini meydana getiren insanlar düşündükleri oyu verirler, buna da saygı göstermek mecburiyetindeyiz" dedi.

Öte yandan Yıldırım'ın, konuşması sırasında "Cavcav vefat etti, beni bekliyorlar. Ölmeye niyetim yok. Onları göndermeden gitmem de. Biz FETÖ'yle mücadele etmiş bir camiayız." demesi salonda bulunanlar tarafından alkışlandı.

Yıldırım, Fenerbahçe'de hiçbir branşın birbirinden ayrılamayacağını, basketbolda da futbolda da başarı veya başarısızlığın kendisini ait olduğunu söyledi.

Adanaspor maçı sonrası hakemlerle ilgili söylediklerini de hatırlatan Yıldırım, kulüp başkanlarıyla bir toplantı yapmak istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini anlatarak, "Birkaç kulübü aradım, 'bu toplantıda biz de varız.' dediler. Sonra, aradığım bir başkan bana döndü. Yanındaki arkadaşı beni aradı ve 'sizden sonra bizi bir kulüp başkanı aradı, 'sayın Cumhurbaşkanlığı böyle bir toplantı istemiyor.' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir toplantıyı neden istemesin? Burada çıkacak kararları bir merciye götüreceğiz. Bu merci de Cumhurbaşkanlığı. Onun adını, bazı siyasilerin de adı kullanılarak sporda baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Herkes nemalanıyor. İsimlerini teker teker açıklarım bunların. Uyarıyorum buradan" şeklinde konuştu.

