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Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Karaçam'dan İzmir çıkarması

İZMİR, () Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, "Fener Ol" kampanyası tanıtımı kapsamında İzmir'deki üyelerle bir araya geldi. Alsancak'taki Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonu'nda kampanyayla ilgili bilgiler...

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Karaçam'dan İzmir çıkarması

İZMİR, ()

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, "Fener Ol" kampanyası tanıtımı kapsamında İzmir'deki üyelerle bir araya geldi. Alsancak'taki Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonu'nda kampanyayla ilgili bilgiler veren Karaçam, "Kampanyanın ilk 2 haftası içerisinde 414 binin üstünde katılım gerçekleşti. Kısa vadede oldukça iyi olan bu katılım, kampanyanın geleceği açısından da bizlere güven veriyor. Bu rakam bugüne kadar hiç denenmemiş olan modelin ilk 10 günü için çok önemli" dedi. Sarı-lacivertli kulübün mali bağımsızlığa kavuşması hedefiyle 4 Nisan'da başlayan kampanyaya verilen destekle ilgili konuşan Burhan Karaçam, "16 Nisan itibariyle 414 binin üzerinde işlem gerçekleştirildi. Burada kredi kartıyla yapılan işlem sayısı 59 bin, yurt dışı da dahil gelen EFT ve havale 33 binin üzerinde. Gönüllü bireylerden gelen SMS rakamı 322 bini geçti" şeklinde konuştu. 
Gönüllülerin de sahada görev alıp desteğiyle kampanyanın tabanda olumlu ve pozitif karşılandığını belirten Karaçam, "Ben gerek bu ay sonu olsun gerek mayıs sonu olsun gerekse bu kampanyanın hedefleri açısından olsun, çok fazla bir endişe taşımıyorum. İzmir'de olduğu gibi belirli aralıklarla çok daha farklı sosyal etkinliklerle camiamızın karşısına çıkacağız ve onların desteklerini alma gayreti içinde olacağız. Alacağımıza inanıyorum. Bu tarihi süreci aidiyet duygumuzu hiç kaybetmeden camiamızın desteği ve asırlık tarihimizin gücüyle aşacağımıza inancım tam" ifadelerini kullandı. 

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