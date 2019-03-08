Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır

İSTANBUL,() -

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, karşılaşma için kampa girdi.

(FOTOĞRAFLI)