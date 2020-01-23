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Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR 23.01.2020, 13:38
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında cumartesi günü saat 20.00'de sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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