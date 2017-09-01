Fenerbahçe, Başakşehir'e çalıştı

İSTANBUL,() (FOTOĞRAFLI)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 18.00'de başladı ve 1 saat 45 dakika sürdü. Antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile antrenmanı sürdürdü. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.

Sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici ve Yiğithan Güveli çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürürken, Milli takımlarda bulunan oyuncular Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Nabil Dirar, Roman Neustadter, Mauricio Isla, Robin van Persie, Giuliano Victor De Paula, Oğuz Kağan Güçtekin ve Ahmethan Köse antrenmanda yer almadı. Eşi doğum yaptığı için izinli olan Volkan Demirel de antrenmana katılmadı.

Sarı-Lacivertli ekip Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını 2 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

