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Fenerbahçe, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutladı

THY Euroleague'de Yununistan ekibi OIympiakos'u yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, şampiyonluğu sarı-lacivertli taraftarlarla Bağdat Caddesi'nde kutladı.  Kutlama programı, sarı-lacivertli ekibi taşıyan üstü...

Fenerbahçe, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutladı

THY Euroleague'de Yununistan ekibi OIympiakos'u yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, şampiyonluğu sarı-lacivertli taraftarlarla Bağdat Caddesi'nde kutladı. 
Kutlama programı, sarı-lacivertli ekibi taşıyan üstü açık otobüsün arızalanması dolayısıyla 1.5 saat gecikmeli başladı. Üstü açık otobüs olmamasına rağmen otobüsün üsütüne çıkmayı başaran Fenerbahçeli basketçiler taraftarları şampiyonluk kupası ile selamladılar. 
Kutlama saatlerce coşkulu bir şekilde sürerken, oyuncular, taraftarların gönderdiği atkı ve formaları imzaladı. Takımın yarısı otobüsün içindeyken diğer yarısı şampiyonluğu otobüsün üzerinde kazanılan kupayı havaya kaldırarak kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Meşamlelerin yanması
-Taraftarların görüntüsü
-Tezahüratlar
-Otobüs üzerindeki oyuncular
-Kupanın görüntüsü
-Genel detaylar

HABER-KAMERA SERCAN SAPANATAN - HAKAN TARHAN   İSTANBUL,()
 

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