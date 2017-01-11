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Fenerbahçe - Azerrail Bakü: 3 - 0

 Voleybolda 2017 CEV Bayanlar Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, Azerbaycan'ın Azerrail Bakü takımını konuk etti. Mücadeleden 25-12, 25-19 ve 25-9'luk setlerle 3-0 galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler...

Fenerbahçe - Azerrail Bakü: 3 - 0

 Voleybolda 2017 CEV Bayanlar Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, Azerbaycan'ın Azerrail Bakü takımını konuk etti. Mücadeleden 25-12, 25-19 ve 25-9'luk setlerle 3-0 galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler böylece Avrupa Ligi'ndeki ikinci galibiyetine imza attı.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maça Fenerbahçe; Yeon Koung Kim, Dicle Nur Babat, Ezgi Dilik, Eda Erdem Dündar, Natalia Pereira, Maret Balkestein Grothues ve libero Melis Yılmaz ile başladı.

Gruptaki puan durumuna göre Fenerbahçe birinci (6 puan), Tauron MKS Dabrowa Gornicza Polonya averajla ikinci (üç puan), Azerrail Bakü Azerbaycan üçüncü (üç puan), ST-Raphael Var VB Fransa ise puansız son sırada yer alıyor.

C Grubu'nun üçüncü haftasında Fenerbahçe, 25 Ocak Çarşamba günü, deplasmanda Polonya'dan Tauron MKS Dabrowa Gornicza takımı ile mücadele edecek.

İSTANBUL / (fotoğraflı)

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