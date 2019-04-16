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Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına start verdi

İSTANBUL () - Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.  Teknik...

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına start verdi

İSTANBUL () - Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. 
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 19.00'da başlayan idmanda, Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı lacivertliler hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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