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Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçına hazır

İSTANBUL / Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22'nci haftasında yarın evinde Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki...

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçına hazır

İSTANBUL /

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22'nci haftasında yarın evinde Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Bu arada tesislere gelen Brezilyalı eski futbolcu Alex De Souza da, Sarı-lacivertli takımın antrenmanını izledi.

(FOTOĞRAFLI)

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