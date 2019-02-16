Fenerbahçe - Atiker Konyaspor: 1-1

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, () -

STAT: Ülker

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Dirar, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson (Dk. 84 Eljif), Valbuena, Zajc (Dk. 61 Ayew), Moses (Dk. 83 Alper), Slimani

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Traore (Dk. 75 Yatabare), Milosevic (Dk. 90+3 Uğur Demirok), Fofana (Dk. 84 Opanaenko), Jahovic

GOLLER: Dk. 36 Fofana (Atiker Konyaspor) - Dk. 45+1 Jailson (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Skrtel, Alper, Sadık (Fenerbahçe) - Skubic (Atiker Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 33 Jahovic (Atiker Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Atiker Konyaspor 36'ncı dakikada Fofana'nın attığı golle öne geçerken, Fenerbahçe 45+1'inci dakikada Jailson ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın ikinci ikinci yarısında Alper Potuk'un ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

11'inci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar pasını ceza sahası içerisindeki Zajc'a aktardı. Zajc'ın sol ayağına çekip yaptığı vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.

23'üncü dakikada Slimani ceza sahası içerisinde topla buluştu ve ara direğe ortasını yaptı. Arkaya açılan topla buluşan Dirar'ın ortasında Sliman'nin kafa vuruşu yandan dışarı gitti. Aynı pozisyonda Jailson, Zuta'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Fırat Aydınus, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izledi ancak kararını değiştirmedi.

33'üncü dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Sadık, Jahovic'in yaptığı müdahale ile yerde kaldı VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu tekrar izleyen Fırat Aydınus, Jahovic'i kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı.

36'ncı dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Orta sahada topla buluşan Fofana, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına kadar girdi. Fofana'nın ceza sahası içerisinde Sadık'tan sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Volkan'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.

44'nüncü dakikada kısa paslarla rakip ceza sahasına giren Fenerbahçe'de Zajc'ın ortasında kaleci Serkan topu kornere gönderdi.

45+1'inci Fenerbahçe skoru eşitledi. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar'ın ortasında ön direkteki Jailson'un gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla sona erdi.

49'uncu dakikada Valbuena'nın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Moses'in şutundan meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

70'inci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar'ın ortasında Ayew'in kafa vuruşunu kaleci Serkan kornere tokatladı.

73'üncü dakikada hızlı gelişen Atiker Konyaspor atağında, Fofana pasını Milosevic'in şutunda kaleci Volkan iki hamlede topun sahibi oldu.

86'ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Valbuena'nın ortasında Alper Potuk'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. Ancak VAR'dan yapılan uyarıyla Alper'in ofsayt olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

90+5'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Dirar, ceza sahası içindeki Alper'i gördü. Alper'in şutunda top kalenin üstünden auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

(FOTOĞRAFLI)