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Fenerbahçe antrenmanında Johnson sürprizi

Trabzonspor hazırlıkları sürüyor İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.  Can Bartu Tesisleri'nde...

Fenerbahçe antrenmanında Johnson sürprizi

Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Öte yandan eski futbolculardan Samuel Johnson da sarı-lacivertli ekibin tesislerini ziyaret ederek antrenmanı takip edip, futbolcularla bir araya geldi. 
Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

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